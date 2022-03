Toro, Juric: "Gioca Berisha, contro l'Inter serve una difesa super"

TORINO - "C'è voglia di fare una grande partita anche se è stata una settimana difficile per via dell'influenza. Abbiamo ancora tanti giocatori febbricitanti, alcuni recuperano, altri no. Di sicuro bisogna fare una partita a livello difensivo super, ma con più qualità in avanti". Ivan Juric comincia così la conferenza stampa. Poi entra nei particolari. "Noi con gli arbitri dal gol di Venezia siamo stati un po' danneggiati ma non c'è niente da fare, bisogna essere sereni e andare avanti, tutte le squadre si lamentano. Domani gioca Berisha perché Milinkovic-Savic ha ancora problemi alla mano e poi Berisha è andato bene a Bologna anche senza fare parate". Ivan Juric chiede di più: "Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Arriva l'Inter, forte sotto tutti i punti di vista. Ripeto: dobbiamo essere concreti. Avete parlato di sprechi e condivido. Abbiamo sempre costruito molto ma alla fine sprecato. Staremo a vedere".