Torino-Inter, Casarin: "Anche un bimbo di 2 anni avrebbe dato quel rigore"

TORINO - La verità è che se quest’ennesimo torto al Toro non fosse stato un favore all’ Inter - e dunque un danno di riflesso per i potenti club rivali dei nerazzurri - non gliene sarebbe fregato di nuovo niente a nessuno. A parte i tifosi granata, una volta di più mortificati dalla scarsa considerazione per la loro squadra e la loro passione, e Tuttosport che certe ingiustizie invece le ha sempre rimarcate, di fatto sostituendo una società particolarmente refrattaria alle proteste. Del resto lo si vede già da tempo in partita, laddove Belotti più che un capitano rabbioso sembra un martire rassegnato al supplizio.

Uscendo dal campo - su quello di La Spezia, per dire, Singo era stato capace di subire due falli da rigore nella stessa azione, rimanere in piedi e uscirne cornuto e mazziato a differenza di cascatori e urlatori - la sintesi della via granata al “farsi sentire” è stata prodotta dal direttore sportivo Vagnati: compassato, composto, educato e per questo apprezzabile, ma certo non in grado di fare particolarmente impressione agli artefici del danno, ai neutrali, ai distratti, a chi i favori è talmente abituato a riceverli per cui gli altri sono sempre dei piangina.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport