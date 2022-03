Torino, Belotti post Genoa: "Sono deluso: abbiamo buttato un'occasione"

TORINO - Al termine del ko di Marassi contro il Genoa, Andrea Belotti attaccante e capitano del Torino, non ha nascosto la delusione per la sconfitta. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club granata: “Sono molto deluso per aver buttato via un’occasione, potevamo fare molto di più soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico e abbiamo creato poco nonostante la superiorità. Loro si sono difesi bene ma è principalmente demerito nostro, potevamo fare di più. Nel primo tempo penso che è stata una buona partita, l’approccio è stato giusto. Abbiamo preso un gol su un mezzo rimpallo, poi dopo l’espulsione abbiamo avuto pazienza, fatto girare bene la palla e creato qualche occasione. Poi nella ripresa ci è mancata lucidità”.