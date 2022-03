Torino, Singo ko e rispedito al Filadelfia: va rigenerato

TORINO - Due notizie relative alla giornata di ieri hanno contestualmente un lato negativo e uno positivo. Wilfried Singo e Josip Brekalo non prenderanno parte ai prossimi impegni con Costa d’Avorio e Croazia: il primo per gestire la pubalgia, il secondo perché risultato positivo al Covid. […] È tra le patologie più antipatiche, dal momento che consente di continuare a giocare ma portandosi dietro un fastidio che, quando si acutizza, costringe allo stop: Singo convive con un problema pubalgico che, oltre a imporgli spesso la sostituzione decisa da Ivan Juric assieme allo staff medico per graduarne l’impiego e non stressare il pube, ora gli è costato anche la Nazionale. Ieri l’esterno destro ha lasciato il ritiro della Costa d’Avorio - venerdì impegnata in amichevole contro la Francia e martedì 29 contro l’Inghilterra - per un guaio fisico legato alla difficile convivenza con la pubalgia. […] Singo è tra gli esterni più intraprendenti quando si tratta di prendere il fondo grazie a una velocità nel breve nonché in progressione, ma al momento del cross spesso calibra male il calcio. E pure dal punto di vista tattico le possibilità di crescita da parte del terzino sono parecchie. Avendo da poco compiuto 21 anni - il 25 dicembre scorso - la strada che porta a uno sviluppo a tutto tondo è comunque ampiamente percorribile, dal granata.