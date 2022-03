TORINO - Durante la pausa per le Nazionali sono stati due i giocatori del Torino impiegati come titolari nelle rispettive Nazionali. Si tratta di Etrit Berisha, che ha difeso la porta della sua Albania nella partita persa contro la Spagna per 2-1. L'altro granata è Ricardo Rodriguez, impiegato dalla Svizzera nella sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra.