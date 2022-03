Toro: Aina, colpo d'ali per Juric?

TORINO - I novanta minuti (se non oltre...) più importanti della stagione. Ormai relegato ai margini del progetto tecnico di Juric, Ola Aina cercherà riscatto questa sera (ore 19) in un Nigeria-Ghana da dentro o fuori per Qatar 2022. Tutto in una notte, a maggior ragione in virtù dello 0-0 maturato quattro giorni fa nella gara d'andata degli spareggi africani verso il Mondiale, quando l'esterno granata aveva disputato 90' nella linea difensiva a quattro delle Super Aquile. Il nigeriano di Londra è un tassello imprescindibile sulla corsia di destra per il ct Eguavoen, che lo ha lasciato sul terreno di gioco per 90' e dovrebbe fare altrettanto oggi, nonostante al Torino non metta piede in campo addirittura da dicembre, prima del suo impegno proprio in Coppa d'Africa con la Nazionale.