Torino e Atalanta, omaggio social per Mondonico: "Sei sempre con noi"

TORINO - "Sei sempre con noi". E' questa la frase utilizzata dal Torino sui propri account social per omaggiare e ricordare Emiliano Mondonico, scomparso il 29 marzo di quattro anni fa dopo aver lungamente lottato contro una brutta malattia. Mondonico è stato un calciatore del Torino per due stagioni - dal 1968 al 1970 - e successivamente, una volta intrapresa la carriera da allenatore, ha guidato i granata in due parentesi, la prima dal 1990 al 1994 e la seconda dal 1998 al 2000, vincendo una Mitropa Cup nel 1991 e una Coppa Italia nella stagione 1992-1993.