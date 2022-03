Incredibile, Massa e Guida già in campo: gli arbitri dello scandalo

TORINO - E meno male che era «inferocito», il designatore Gianluca Rocchi, per l’inconcepibile e inaccettabile (non) decisione di negare al Torino e a Belotti un rigore che avrebbe visto e forse dato anche Fantozzi contro la squadra del megadirettore galattico, altro che contro l’Inter. Meno male che era inferocito - ipse, appunto, dixit, a corredo degli aggettivi «inspiegabile» e «ingiustificabile» - e non soltanto leggermente piccato, altrimenti avremmo potuto anche ritrovarci la coppia Guida & Massa a dirigere il derby granata di Salerno, dopodomani. Da quella domenica 13 marzo non sono passati nemmeno venti giorni (18, per la precisione), di mezzo c’è stato soltanto un turno di campionato e rieccoli già lì, quei due, ai loro posti di combattimento. Per carità, uno - Davide Massa da Imperia - come quarto uomo e non da titolare, ma comunque sul campo per una partita di altissimo livello, richiamo e posta in palio quale Atalanta-Napoli, seconda per lignaggio e delicatezza giusto a Juventus-Inter nel programma della 31ª giornata; e deputato a sostituire Di Bello nel malaugurato caso in cui il primo arbitro dovesse per qualsiasi motivo dare forfait. L’altro - Marco Guida da Pompei, quello che già di suo non aveva colto da pochi metri la trappetta di Ranocchia al Gallo, prima che al Var gli dicessero «vai tranqui, palla, palla» - arbitrerà sì in Serie B, ma non Casalpusterlengo-Castrovillari, con tutto il rispetto per le nobilissime località e squadre di riferimento, bensì il match clou Lecce-Frosinone. Facile immaginare che, dal prossimo turno, consumata questa terribile espiazione, si ripristinerà lo status quo e tutto andrà ben madama la marchesa dell’Aia. Facile immaginare pure i commenti dei tifosi del Toro che da ieri pomeriggio si possono raccogliere su internet, e non solo.