Berisha para tutto: la porta del Toro è sua

Si è ripreso la scena da protagonista, accarezzando nella notte dell’Arechi la qualità delle prestazioni che ne avevano fatto l’imprescindibile dell’Atalanta, pochi anni fa. La parata con la quale, grazie all’ausilio del palo Etrit Berisha è riuscito in qualche modo a cavarsela sulla girata dell’ex compagno Verdi ha avuto del miracoloso. O lasciando stare i miracoli ha semplicemente messo in luce l’innato istinto che rende il portiere albanese un interprete degno del ruolo. Al netto di qualche passaggio a vuoto che spesso lo ha condizionato. Ad esempio prima del triennio di Bergamo, precludendogli la titolarità pure nella Lazio nelle stagioni (ugualmente tre) in cui era a difesa della porta biancoceleste. Questa volta, l’ultima in cui il Toro è sceso in campo per un successo che mancava da 77 giorni, la prova di Berisha è invece stata perfetta, da migliore in campo.