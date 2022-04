Toro-Milan, ritorna la Maratona e si va verso il pienone (ma con tanti milanisti)

TORINO - Oggi sono settecentottantanove, domenica saranno settecentonovantadue: i giorni trascorsi dall’ultima volta che lo stadio Olimpico , fu Comunale e oggi Grande Torino , aveva potuto riempirsi a piacimento, al limite potenziale della sua capienza. Era domenica 8 febbraio 2020 , il Covid aveva già cominciato a mordere la nostra salute fisica e mentale, a minare le nostre abitudini e le nostre dinamiche sociali, i luoghi pubblici stavano per essere chiusi o comunque limitati nella loro frequentazione, come gli spostamenti liberi e le relazioni umane, ovunque vi fosse rischio di assembramenti, parola che di colpo assunse un’accezione sinistra. I granata ospitavano la Sampdoria (era il debutto di Longo in panchina dopo i tracolli di Mazzarri : finì 3-1 per i doriani di Quagliarella e dell’allora indiavolato Ramirez ) e sugli spalti vennero registrati 20.446 spettatori - tra paganti, abbonati e imbucati -, quasi ottomila in meno del massimo consentito certificato dal Torino FC , affittuario dell’impianto, ma comunque tanti.

Tantissimi, poi, se rapportati ai successivi deserti, inizialmente legati alla pandemia ma via via sempre più connessi anche alla delusione per le prestazioni del Toro e alla progressiva disaffezione della tifoseria. Una tifoseria minata nella sua essenza tradizionale dalla gestione Cairo ; che ha narcotizzato l’amore popolare, annullato lo spirito di condivisione fra la gente granata e la società (non più) di riferimento, frazionato in mille rivoli di dissenso (per intensità e modalità di protesta) quello che un tempo era un blocco unico e unito di passione al punto da essere celebre in tutto il mondo del calcio, frustrato quasi ogni fiducia nella possibilità di un riscatto , di una redenzione , di un salto finalmente verso l’alto dopo diciassette anni di gestione all’insegna della mediocrità più o meno aurea.

Emblematica, al riguardo, la scarsissima affluenza anche quando la squadra di Juric ha riacceso qualche entusiasmo nel gioco e nei risultati - specialmente in casa, non più terra di conquista - prima della recente crisi comunque mitigata dalla grande prova con l’ Inter e dalla fresca vittoria di Salerno . Le diecimila presenze (e avessi detto) si sono superate in pochissime circostanze: appunto contro i nerazzurri di Inzaghi , nella partita-fregatura dell’accoppiata Guida & Massa , quando si andò oltre i 15 mila con la capienza al 75 per cento; poi nel derby d’andata (12 mila e rotti), ancora contro la Samp (ma per l’invasione dei bambini delle Academy granata, bella da vedere ma poco impattante a livello sonoro, e comunque non pagante) e in occasione della sconfitta con il Cagliari . Il tecnico croato ha patito quei vuoti, ha avvertito il problema, ha rivolto più appelli alla gente, integrandoli alle sferzate verso la dirigenza proprio per far capire ai tifosi che lui e loro vogliono, vorrebbero la stessa cosa: un Toro degno di essere considerato di nuovo un top club; e se non proprio top almeno degno di rispetto, considerazione e - perché no - timore. Almeno sul campo.

Ci saranno tanti tifosi rossoneri

Quello che incuteva a tutti, pure ai più forti e potenti, quando era trascinato e rappresentato dalla "curva più bella" (d’Italia, d’Europa, del mondo a seconda dei sondaggi nel nostro Paese o all’estero): la Maratona. La Curva Maratona, ecco. Il coronavirus non è del tutto debellato, tuttavia le misure di prevenzione si sono allentate; così non soltanto lo stadio potrà di nuovo riempirsi, volendo, al 100%, ma molti esponenti della tifoseria organizzata o comunque reduci della vecchia guardia - che per un motivo o per l’altro in questi due anni si erano chiamati fuori - torneranno domenica ai loro posti. Con tanto di striscioni (di recente ridotti ai minimi termini, se non inesistenti, come i tradizionali e robusti cori di sostegno) su quei gradoni un tempo cuore pulsante del granatismo urlato all’unisono in faccia al mondo, a prescindere da idee politiche o fazioni di altra natura. Due curve rumorose e colorate - di là c’è la Primavera, culla del “nuovo” tifo - sono fondamentali per accrescere la forza del Toro in campo, che si affollino anche gli altri settori o meno. Stavolta, va da sé, si dovrebbe fare il pieno (o quasi) ovunque. Il bello - o il brutto: dipende da come verrà gestita la problematica - è che buona parte del pubblico sarà di fede milanista. La squadra di Pioli, al di là del balordo 0-0 col Bologna, è in testa alla classifica e sogna lo scudetto. Su Torino - come esorcizzato, ma senza troppa convinzione, dallo stesso Juric sabato scorso ("speriamo che quelli del Milan non vengano in troppi") - convoglieranno migliaia e migliaia di tifosi rossoneri, decisi a occupare non soltanto il settore ospiti (già esaurito), complici le deboli restrizioni nell’acquisto libero dei biglietti; si prospetta una certa commistione, in prossimità del cosiddetto “spicchio” per i trasfertisti e nei distinti centrali. Sul web circolano insistenti appelli in tal senso, invitando ad accaparrarsi in fretta i tagliandi ancora disponibili.

Non è una partita rose e fiori

Torino-Milan non sarà in sé una partita particolarmente ad alto rischio, però nemmeno è mai stata rose e fiori. E in ogni caso il tristissimo precedente del famigerato "esperimento sociale" (definizione dell’ex questore De Matteis, dopo le retate e i Daspo - poi in gran parte revocati - ai danni dei Torino Hooligans) nell’autunno del 2019, in occasione dei match contro Napoli e soprattutto Inter, impone riflessioni e accortezza, oltre che misure di sicurezza all’altezza. Il ritorno della “vecchia” Maratona può essere un regalo per il presente e ancor più una ricchezza per il futuro: questo nell’auspicio di una compattezza ritrovata nella tifoseria, ora condizionata da pregi e difetti dello spontaneismo sparso e isolato, nonché da una dimensione più famigliare, peraltro ricercata e privilegiata ormai da quasi tutti i club nel calcio moderno. Lo stadio pieno sarà già di per sé una festa. Ma anche le feste vanno organizzate e gestite bene. Altrimenti, se mischi un po’ di tutto, senza fare selezione e prevenzione, spesso finiscono in rissa pure quelle.

