Brekalo cambia agente ma non idea: restare al Torino

In attesa della stretta di mano con il Torino, che sta lavorando per riscattare il suo cartellino dal Wolfsburg a una cifra più contenuta rispetto agli 11 milioni pattuiti la scorsa estate per il diritto, Josip Brekalo ha posto una firma nero su bianco. L'autografo è arrivato a margine della trattativa che ha portato il trequartista croato a cambiare procuratore, con la Niagara Sports Company che ieri ha ufficialmente annunciato l'ingresso del numero 14 granata nella sua scuderia. Brekalo, sei reti e un assist in 27 presenze nel campionato in corso, entra così a far parte dell'elenco di giocatori assistito dall'agenzia madrilena, che vanta nelle proprie file innanzitutto calciatori spagnoli del calibro di Olmo del Lipsia e di Morata della Juventus.