Torino, i tifosi studiano un miracolo Belotti

TORINO - Alzare tre volte la cresta nell’arco di una sola partita è arduo - al Gallo, compresa la sfida del Castellani, è riuscito quattro volte, nel Toro -, farlo quando si entra in campo a venti minuti scarsi dal 90’ ha il sapore dell’impresa. Tante, imprese più o meno grandi, hanno avuto per protagonista Andrea Belotti dacché il centravanti fu prelevato dal Palermo (nel 2015). Dei molti numeri aggiornati dopo la tripletta all’Empoli ci occupiamo in apertura di pagina 9, in questo spazio si tende approfondire il senso del Toro per Belotti e viceversa.

Tutto rimane aperto Anche per provare a lucidare la sfera che possa svelare il destino del capitano granata. Del quale Ivan Juric, non riferendosi nello specifico al centravanti, ma implicitamente trattandone il caso, così aveva parlato, prima della trasferta in Toscana: "Al Toro sul mercato c’è tanto da fare. Ma non si può parlare adesso di rivoluzione, ancora c’è da capire chi andrà via e chi resterà". Una situazione che investe Belotti. Per adesso non risulta alcuna intesa tra il Gallo e una terza società, ma nemmeno l’attaccante pare aver deciso di prolungare con il club granata. Tutto rimane aperto, ma con differenti percentuali: più alta quella che prevede la partenza del numero 9. Il problema è che all’entourage di Belotti non è ancora arrivata l’offerta in grado di orientare definitivamente la scelta.