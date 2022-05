Finalmente un Toro dal Grande Torino

Insieme a Superga, dopo anni di pene. Per guardarli - i granata Invincibili di ieri e quelli finalmente decorosi di oggi - e guardarsi negli occhi. Nei 4 maggio della pandemia ci sono state le bandiere e le sciarpe sui balconi, ci sono stati i canti e i post su internet, come la messa. Non ci sono stati gli abbracci, però; il sentirsi comunità; il respirarsi; il dirsi: ci crediamo ancora, e per sempre. Non c’è stato un Toro, soprattutto. Stavolta c’è. Di nuovo. Grazie a Juric, ma non solo. Questa squadra merita rispetto e fiducia, come il suo allenatore. Per la società, teniamoci la speranza. Come per Belotti. Oggi verso sera rileggerà quei nomi sulla lapide. E chissà che...