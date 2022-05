Torino, Sanabria va ko: stagione finita?

TORINO - La vittoria contro l’ Empoli è in archivio. Sulla strada del Toro ora c’è il Napoli , risvegliato dal roboante successo contro il Sassuolo . Per Ivan Juric c’è un tabù da sfatare: i granata, infatti, in questa stagione non sono mai riusciti a conquistare un successo contro una big. Più volte lo hanno sfiorato, spesso persino accarezzato (vedi le due sfide contro la Lazio , ma anche la gara casalinga contro l’ Inter ), salvo poi accontentarsi della bella prestazione. E’ il momento di cambiare musica: il Toro è sul pezzo e gioca con la mente sgombra da cattivi pensieri, per cui può divertirsi. Ieri la rosa si è ritrovata al Filadelfia per iniziare a preparare il confronto contro gli uomini di Luciano Spalletti . Sul fronte Tonny Sanabria , che ha saltato la trasferta di Empoli , è arrivata una doccia gelata: il paraguaiano ha una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro. La prognosi sarà valutata nei prossimi giorni, ma sicuramente salterà il Napoli .

Lukic non ci sarà contro i partenopei

Il forfait di Sanabria apre il ballottaggio Belotti-Pellegri in avanti: il Gallo ovviamente è il grande favorito, dopo la tripletta in Toscana, ma anche il classe 2001 ha lasciato buone impressioni e pure a gara in corso potrà diventare un’arma letale. Ieri, per il resto, hanno lavorato a parte Bremer, Pjaca e Warming. Il primo non è sceso in campo al Castellani e spera di recuperare, pur con tutte le cautele del caso: non verranno forzate le tempistiche se il brasiliano sentisse ancora dei fastidi muscolari. Le condizioni del croato, invece, saranno monitorate nelle prossime ore: il trauma distorsivo al ginocchio sinistro rimediato contro l’Atalanta si sta assorbendo, per cui filtra un cauto ottimismo in merito ad un possibile rientro in vista del Napoli. Contro gli azzurri, infine, non ci sarà Sasa Lukic: dovrà scontare un turno di squalifica.