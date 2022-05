Torino, il 4 maggio di Juric. Prima volta: brividi e operazione Europa

TORINO - Ci sono argomenti (e fatti, episodi, accadimenti) di cui Juric ama discorrere anche in conferenza stampa, spesso e volentieri tra dichiarazioni scoppiettanti. Non si fa molti problemi a sottolineare critiche e inviti a specifici miglioramenti nell’organizzazione societaria, nella gestione del mercato, nella lungimiranza delle strategie ad ampio raggio. Non ha peli sulla lingua anche quando si tratta di pungolare, bacchettare chi talora non è sufficientemente allineato nell’approccio agli allenamenti. Parimenti, in quest’immagine rovesciata come davanti allo specchio, non appena lo ritiene giusto Juric non lesina complimenti ai ragazzi, sottolinea l’unità del gruppo, le fatiche, i meriti. E non si stanca mai di ricordare (giacché ogni strada ha il suo inizio, ogni viaggio porta in grembo una partenza) dove diavolo fosse finito il Toro negli ultimi due anni prima del suo arrivo: 4 allenatori (Mazzarri, Longo, Giampaolo e Nicola), il travaso di 3 direttori sportivi (da Petrachi a Bava a Vagnati), ribaltoni continui e uno sprofondo progressivo camminando sul ciglio del burrone. In una parola, la retrocessione.