Superga, le iniziative della Figc per ricordare il Grande Torino

“Il mondo del calcio deve guardare al futuro senza mai dimenticare il passato e ha il dovere di ricordare quella squadra leggendaria, che nel secondo Dopoguerra ebbe lo straordinario merito di riunire il Paese dopo anni di sofferenze”. Sono le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, presentando le iniziative messe in campo dalla Federazione in occasione del 73° anniversario della Tragedia di Superga. Per ricordare il Grande Torino la FIGC ha deciso che l’Auditorium di Coverciano si illuminerà di granata, per una corazzata capace di vincere cinque Scudetti consecutivi negli anni ’40 e che costituiva l’ossatura della Nazionale. Sarà anche possibile rivivere quel passato glorioso al Museo del Calcio attraverso gli oggetti dedicati alla memoria del Grande Torino: dalla maglia di Virgilio Maroso (dono di Bruno Giorgi), indossata in occasione della tournée in Brasile nell’estate del 1948 alla spilla di Romeo Menti (dono di Titti Menti). Poi ancora i parastinchi e le sigarette di Aldo Ballarin ritrovati sul luogo dell’incidente, la tessera postale di riconoscimento di Valentino Mazzola e la medaglia d’oro alla memoria sempre di Valentino Mazzola. Per un anno intero gli Azzurri giocarono con la maglia listata a lutto: al Museo del Calcio è conservata la divisa di Carlo Parola, con la banda nera inserita direttamente all’interno della manica sinistra. È la maglia numero 5 con cui giocò la partita Italia-Austria (disputata il 2 aprile 1950) valida per la Coppa Internazionale.