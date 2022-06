Nations League e Toro, i granata in campo da Lukic a Zima

Un po' di Torino in Nations League. Nella giornata di domenica 5 giugno, tre granata sono scesi in campo con le rispettive nazionali. Sasa Lukic è subentrato al 71' nel match vinto 4-1 dalla Serbia sulla Slovenia. Maglia da titolare per Ricardo Rodriguez (sostituito al 62') nella sconfitta per 4-0 patita dalla Svizzera in casa del Portogallo. In conclusione David Zima, che nell'altro match del Gruppo 2 della Nations League, ha disputato l'intero match con la sua Repubblica Ceca contro la Spagna: la partita è terminata 2-2.