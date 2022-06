Blackstone, Cairo trema: 560 milioni di danni e sentenza contro

La sentenza di ieri sul caso Blackstone è una brutta notizia per Cairo . Le tesi dei suoi legali sono andate incontro a una sconfitta, a Milano , in attesa del contenzioso aperto negli Usa dal fondo statunitense, una delle più grandi società finanziarie del pianeta. Divampano le discussioni sui forum granata. A cascata, le domande nel vento sui destini del Torino : in qualche modo collegati, a gioco lungo? Intanto, con Bremer conteso , Vagnati cerca un centrale. Gli ultimi nomi? Il nazionale danese Nelsson e il gioiellino Okoli , di proprietà dell’ Atalanta . Il caso Blackstone, ora. La prossima udienza a New York è fissata per il 25 luglio: in ballo la competenza territoriale. Blackstone ha chiesto 600 milioni di dollari di risarcimento, oltre 560 milioni di euro. Cairo è proprietario dal 2016 del gruppo Rcs : e saranno ora da valutare appunto le prossime mosse del presidente del Torino e dei suoi legali.

Ieri, la prima sezione civile della corte di Appello di Milano, presieduta da Carla Romana Raineri, ha «integralmente rigettato l’impugnazione proposta da Rcs MediaGroup» nei confronti di Kryalos, società partecipata dal fondo statunitense Blackstone, che riguarda i lodi arbitrali relativi al contenzioso sull’operazione di vendita e locazione dell’immobile in via Solferino, storica sede del Corriere della Sera, messa a punto nel 2013. Per i giudici non si configura il reato di usura ipotizzato dai legali di Rcs.

Il gruppo editoriale italiano è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore di Kryalos, per complessivi 258.842 euro, oltre alle spese generali. Blackstone è una delle più grandi società finanziarie del pianeta, specializzata nei settori di private equity, investimenti immobiliari e altre strategie di investimento. Come detto, la notizia della sentenza di ieri ha subito suscitato un florilegio di commenti nelle chat e nei forum tipicamente granata: una questione di primaria importanza che aveva fin da subito sollevato il largo interesse della tifoseria, a fronte dei possibili risvolti indiretti sul Torino.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport