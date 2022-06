Torino, Vojvoda in Langa tra ferie e lavoro

Tale è la voglia di Toro, di affrontare una nuova stagione da protagonista come da quando Juric lo ha dirottato a sinistra del centrocampo, da indurre Mergim Vojvoda a dividersi tra ferie e lavoro: il kosovaro è a Piobesi d’Alba, splendida località delle Langhe, per godere del meritato riposo dopo una buonissima stagione, ma pure per mantenersi in allenamento in vista di un campionato, il prossimo, nel quale l’esterno vuole evolvere a leader del gruppo granata. Una bella parabola, dopo un inizio difficile, nel Toro. […] In tal senso è accomunabile a Ricardo Rodriguez, da oggetto misterioso a punto fermo con l’avvento di Juric. Che ha visto nel ventinovenne l'elemento ideale per completare il terzetto difensivo, e dello stesso calciatore che ha fatto vedere di avere quelle qualità che le ultime stagioni sembravano aver sbiadito: piede mancino, abilità nella gestione del pallone e calcio da fermo, con la propensione alle avanzate dettata dal ruolo di terzino o esterno di centrocampo che spesso ha occupato in carriera.