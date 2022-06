Toro, tridente da svolta: Praet, Joao Pedro e Dovbyk subito

Il Toro accelera per mettere a disposizione di Juric l’attacco dei desideri, quello che ha chiesto il tecnico croato nei giorni scorsi per non guardare in faccia nessuno e puntare dritto ad un posto in Europa. Tre giocatori che secondo i piani dell’allenatore dovrebbero arrivare nel più breve spazio di tempo possibile, sicuramente per il ritiro, ma anche se fosse prima del viaggio in Austria tanto di guadagnato: avrebbe il tempo per parlare con loro. […] Ecco i loro nomi: Dennis Praet, Joao Pedro e Artem Dovbyk. Due trequartisti ed una punta. Massì, chiamiamolo pure tridente della svolta. I dirigenti granata li stanno trattando da diverso tempo e in settimana potrebbero addirittura chiudere con qualcuno di loro visto che le basi sono buone e solide. […] Nei piani di Vagnati, dopo Londra, c’è l’intenzione di spostarsi a Leicester per un faccia a faccia con la società proprietaria del cartellino di Praet. La situazione è chiara. In questo periodo all’ex club di Claudio Ranieri non è arrivata nessuna proposta interessante e Vagnati tornerà alla carica per il prestito oneroso con diritto di riscatto. […]