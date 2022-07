A quando il sogno di un Toro? Basterebbe volerlo

La vicenda Blackstone – che dopo anni di contenziosi si è chiusa ieri con un accordo ragionevolmente oneroso tra il fondo statunitense e Urbano Cairo – è il perfetto, solare, inquietante paradigma di cosa sia diventato il Toro sotto la proprietà e la gestione, sportiva e sentimetale, del Torino Football Club. In qualsiasi altra piazza calcistica, infatti, i tifosi avrebbero vissuto come un incubo l’eventuale sconfitta giudiziaria del loro presidente, per le inevitabili ripercussioni che questa avrebbe avuto sulla squadra da loro amata. I cuori granata, invece, hanno in stragrande maggioranza tifato, gufato, pregato affinché un esito sfavorevole della querelle con gli americani devastasse le finanze dell’editore alessandrino (ricordiamo che c’era in ballo una causa da 600 milioni di dollari) al punto da costringerlo a privarsi anche della società calcistica di cui possiede il marchio (tuttora prestigioso, per nobiltà ereditata e meriti pregressi), determina le ambizioni (modestissime) e governa le politiche (demoralizzanti, controproducenti, sovente autolesionistiche) da ormai 17 anni. Insomma, uno scenario nefasto e destabilizzante era visto dalla tifoseria come un auspicio, nella speranza che portasse a una svolta purchessia ai vertici del Toro. E invece no. No perché Cairo è – o quantomeno è finora stato – un presidente (non un uomo) di calcio inadeguato, ma è un manager bravissimo; non solo per le sue capacità e intuizioni editoriali, ma anche per la sua scaltrezza imprenditoriale, l’ostinazione nel trovare sempre e comunque una soluzione che lo tenga a galla, l’astuzia di salvaguardare la propria immagine e presentabilità pubblica a prescindere dagli effettivi risultati da ostenta[1]re. E dunque va avanti, fregandosene delle critiche e dello scarso amore che suscita e raccoglie, rimbalzando proposte o suggestioni di vendita (da Rcs a La7 al Torino Fc), quasi godendo di questo suo disinvolto e imperturbabile galleggiare nel mare di un alto sgradimento.