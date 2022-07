Torino, Horvath: "Che emozione il primo gol con questa maglia"

"Posizione? Gioco dove vuole Juric"

Sul suo numero di maglia: "Il 18? L’ho scelto perché è stato lo stesso numero che ho usato in Ungheria e ho voluto continuare ad usare quello". Poi sulla partita: "Oggi non è andata come volevamo, però secondo me abbiamo giocato bene. Abbiamo fatto molti errori su cui possiamo ancora migliorare. E poi sapevamo il livello di una squadra come il Francoforte che ha vinto l'Europa League. Ci siamo allenati un po’ meno rispetto a loro, ma abbiamo fatto allenamenti intensi e io personalmente mi sento bene fisicamente”. Su Vagnati, che ha un passato con lui alla Spal: "Mi ha chiamato personalmente. Io ero contento che mi volesse ancora con lui e sono venuto qui". Infine sulla sua posizione in campo: "In Ungheria giocavo come punta ma mister Juric mi vuole far giocare a sinistra e questo mi fa bene. Faccio quello che decide lui".