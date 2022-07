Buongiorno carica: «Sogno il primo gol nel Toro»

INVIATO IN AUSTRIA - Alessandro Buongiorno , del quale domani uscirà sull’edizione cartacea di Tuttosport un’intervista arricchita da molti altri contenuti, oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Torino Channel. «Concordo con il mio compagno di reparto Zima: stiamo lavorando tantissimo in campo, ma lo staff ha grande cura anche degli aspetti fuori da esso. Dalle ore di riposo - nelle quali mi dedico a una colazione fatta con calma e alla lettura dei giornali - all’alimentazione, per arrivare alle terapie di recupero tutto in ritiro è studiato nei minimi dettagli. Il gossip nel calcio? Capisco a cosa ti riferisci… parliamo di due personaggi molto famosi (Francesco Totti e Ilary Blasi , ndr): non possono avere privacy totale, ma il rispetto verso di loro resta importante».

COLTO Attento lettore di giornali, laureando in Economia e Commercio (gli manca solo la tesi), Buongiorno parla della situazione politica italiana: «Mi preoccupa, è indubbiamente un periodo non facile. Noi siamo dei privilegiati, ma l’aria che si respira è un po’ difficile per tutti i lavoratori. In questi giorni ho cercato di informarmi bene sulla tragedia della Marmolada e sui ciclisti investiti a Grosseto, in Toscana: morti improvvise, difficili da digerire e che danno molto, ma molto da pensare».

IL GOL Buongiorno affronta poi temi più legati alla sua attualità di calciatore, partendo dalla sfida persa contro l’Eintracht: «In campo esistono dei valori: loro sono molto forti e stanno per affrontare il Real in Supercoppa. Noi stiamo lavorando sodo per migliorare. Contro i tedeschi sono andato vicino a segnare. Mi piacerebbe, realizzare la prima rete in granata. Poi punterò alla seconda…».