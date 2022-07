Toro, nuove mosse su Reinier del Real Madrid e su Laurienté

TORINO - Il mercato del Toro deve ancora sbloccarsi dopo la cessione di Bremer alla Juventus. Ne parliamo con Camillo Forte dalla redazione: «Le trattative sono tante e si fatica a trovare la soluzione. Il club ha intavolato vari discorsi e ora bisogna stringere: con il Real Madrid, ad esempio, si torna a parlare di Reinier, giovane talento brasiliano che il Borussia Dortmund non ha tenuto. Con la maglia granata e con Juric può crescere: si tratta di trovare la formula di prestito con diritto di riscatto e controriscatto a cifre pattuite». Ovviamente la squadra ha bisogno di diversi trequartisti: «Sì, visto che il preferito Praet al momento è lontano, perché non c’è convergenza con le richieste del Leicester per un rientro a Torino. Sarà fatto un altro tentativo per Laurienté del Lorient».