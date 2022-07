Juric tiene il Toro sulle spine: si cambia all'ultimo momento

INVIATO A WAIDRING - I programmi consueti del Toro in Austria? Letteralmente stravolti! Altro che un normale allenamento pomeridiano al campo, tra corse, tattica e pallone. Niente di tutto questo: la squadra è rimasta in hotel a lavorare in palestra, con l'aggiunta di esercizi specifici in piscina e una serie di colloqui individuali tra l'allenatore e i suoi giocatori a turno. Nulla di strano durante la preparazione estiva.