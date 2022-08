Il mercato del Torino è sbocciato: Vlasic, Miranchuk e il difensore

TORINO - Il mercato del Torino è improvvisamente sbocciato. Ne parliamo dalla redazione con Camillo Forte: «C’è stata un’accelerata, come richiesto dal tecnico Ivan Juric. Nikola Vlasic, croato arrivato in prestito dal West Ham, ha svolto le visite mediche: potenzialmente è un grosso colpo. L’Atalanta ha poi sbloccato Aleksej Miranchuk che dovrebbe svolgere le pratiche e le visite a Torino in mattinata. Due che si aggiungono a Nemanja Radonjic e Demba Seck».