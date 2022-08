Diamo i numeri Toro, Ricci mostruoso. E Sanabria è nella top 5 guidata da Rebic

TORINO - Nel Toro che sbanca Monza, senza l’ammutinato ex capitan Sasa Lukic, emerge prepotente la figura di Samuele Ricci, baluardo della manovra, giudizioso, tecnico e duro al tempo stesso. Un colpo anticipato nella passata stagione: ora si è caricato la squadra sulle spalle, maturo, leader, l’azzurrino. Nelle cifre del match, un protagonista assoluto: 3 big chance create (2 assist), 45 passaggi completati su 52 (86 per cento), 5 su 5 i duelli vinti (100 per cento), 7 palloni recuperati. In una parola sola: mostruoso. E nei numeri della giornata emerge anche Tonny Sanabria, al quarto posto generale dietro Rebic, Brahim Diaz, Toloi.