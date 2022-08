Quanto amore per il Toro di Juric

La squadra da una parte, Cairo dall’altra. Complice anche la geometria della curva dell’U-Power Stadium fu Brianteo - dritta e non ad arco - a Monza l’impatto restituito dalla tifoseria granata è stato da grande evento. In verità l’unicità della gara riguardava più i lombardi, all’esordio assoluto nella massima serie. Speciale, e tale da unire in un applauso collettivo entrambe le curve, è stato il tributo rivolto a Gigi Radice , mancato proprio a Monza il 7 dicembre 2018 e a più riprese tecnico sia dei brianzoli che dei granata. Un lungo applauso sentito e dovuto a un uomo eccezionale, nonché all’unico allenatore capace di vincere un titolo italiano con il Toro dall’epopea degli Invincibili in avanti.

Alla fine l’ha spuntata Juric su Stroppa, regalando ai granata accorsi in Lombardia i primi punti della stagione. Maturati nel cuore di un’estate parossistica che ha ulteriormente aumentato il distacco tra Cairo e la grande maggioranza della gente del Toro. Capace però, quest’ultima, di trovare differenti spazi nel cuore, contestualmente aumentando la contestazione nei confronti del presidente e il pieno sostegno verso Juric e i suoi giocatori. Sostenuti dall’inizio alla fine, in un’alternanza di cori pro squadra e contro il patron. Una posizione ribadita a voce, dopo la partita, tra l’antistadio e il caffé di rito in autostrada. Il gradimento nei confronti del Toro si è espresso in una domanda in particolare: «Ma adesso arriva Schuurs?». Come a dire, tra mille problemi, nonostante i tanti calciatori forti partiti, le liti, le rotture e i vari tentativi di riappacificazione più o meno autentici c’è un squadra che, come raccontato pure da Juric prima e dopo il Monza sta cercando di isolarsi per dare il meglio. E che, con l’olandese in campo, potrà essere in grado di regalare ancora più emozioni di quelle già vissute all’U-Power. E alle aspettative ben riposte su Schuurs si legano le considerazioni fin qui positive espresse su chi già c’è. Si va da «ma Radonjic è proprio forte», a «Miranchuk deve crescere, però che bell’esordio», per arrivare a «questa squadra è sempre più solida e propositiva, peccato per la società...».