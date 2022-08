Torino, i convocati di Juric per la sfida contro la Lazio: c'è Lukic

TORINO - Dopo il successo al debutto contro il Monza, il Torino si prepara per la seconda sfida in campionato contro la Lazio di Sarri. Per la sfida allo Stadio Olimpico Grande Torino, Il tecnico granata Ivan Juric ha convocato 24 calciatori. Dopo l'esclusione nella prima di campionato, torna nella lista anche Lukic.