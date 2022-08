Rodriguez compie 30 anni: gli auguri del Torino sui social

TORINO - Non solo per il tecnico Ivan Juric, doppia festa in casa Torino: il 25 agosto, infatti, si celebra anche il compleanno di Ricardo Rodriguez, difensore svizzero di origine cilena che compie oggi (giovedì) 30 anni. Il club granata ha dedicato all'ex Milan un post su Twitter, rivolgendo al calciatore "tanti auguri". Il 98 volte nazionale elvetico è arrivato proprio dai rossoneri nell'estate del 2020 dopo sei mesi in prestito al Psv Eindhoven e in due stagioni - più questo breve scorcio del 2022-2023 - ha collezionato 57 presenze fra tutte le competizioni, ma è ancora alla ricerca della prima rete ufficiale.