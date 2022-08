Toro, tutti pazzi per Radonjic: gol, dribbling e spettacolo

TORINO - Il mercato finisce domani e poi ci vorrà del tempo per capire chi si è mosso bene oppure no. Ma è indubbio che l’arrivo di Nemanja Radonjic al Torino abbia ottime possibilità di essere uno dei colpi di questa estate. Con tutta la prudenza del caso, dati i precedenti dell’esterno serbo, del quale tutti hanno sempre evidenziato il talento ma anche il carattere un po’ così: ragione per cui, quand’era diciottenne, venne acquistato da Walter Sabatini per la Roma ma non riuscì mai a indossare la maglia giallorossa.

Allora diciamo che in questo momento Radonjic è uno dei giocatori più interessanti del nostro campionato, per l’eccezionale capacità di saltare l’uomo - uno dei gesti tecnici che più esaltano i tifosi, specie in questo calcio sempre più fisico -, per la determinazione nel cercare la conclusione verso la porta, per l’atteggiamento sempre propositivo. Poi, certo, c’è da migliorare e Ivan Juric gliel’ha ricordato anche dopo l’eccellente prestazione contro la Cremonese: "Ha fatto un bel gol e una bella gara, ma poteva farne altri e voglio che aumenti la realizzazione".

In effetti, in queste prime quattro partite Radonjic ha segnato due reti - nell’esordio in Coppa Italia contro il Palermo e sabato a Cremona -, però nella classifica dei marcatori avrebbe potuto essere almeno un gradino più su, perché le opportunità per andare ancora a segno ci sono state. Di sicuro, ha dimostrato di cavarsela egregiamente nei dribbling (come dimostra la statistica qui sopra, dove è al primo posto con Frattesi per azioni riuscite) e anche di avere una condizione atletica invidiabile, visto che ha disputato due partite per intero e nelle altre è stato sostituito soltanto nei minuti conclusivi.