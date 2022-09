Torino, Paro: "Vittoria dedicata a Juric"

TORINO - Con Juric indisponibile, è stato il vice Matteo Paro a commentare la gara su Dazn: "La dedica va al mister. Non so se sta soffrendo più per la polmonite o per la partita, speriamo che stia meglio quando prima. E' stata dura contro un Lecce che sapevamo capace di chiudersi bene. Abbiamo faticato di più nel primo tempo che nella ripresa, dove abbiamo sbagliato meno e gestito meglio il pallone. Ilkhan? Arriva da un calcio molto differente, ma in allenamento si sta applicando tantissimo e stasera ci ha messo personalità. Ha fatto una prova molto buona, deve continuare a lavorare per migliorare. Tanti nuovi? Abbiamo ragazzi intelligenti che imprarano in fretta il modo di giocare, sono tutti ragazzi che si applicano tantissimo. Va merito anche al gruppo dell'anno scorso che li ha acconti, li aiuta e li fa apprendere più velocemente", ha concluso Paro.