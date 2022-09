Torino, il boato dei 20.000: notte strepitosa

TORINO - La carica dei 19.087 per spingere il Toro. Tra le note positive del successo di ieri dei granata c’è anche (e finalmente) la presenza sugli spalti: gremita la Curva Maratona per sostenere Lukic e compagni, buona la presenza anche nei Distinti - soprattutto considerando i vuoti della passata stagione in cui era stato necessario installare dei teloni per coprire le assenze -, mentre la Primavera è rimasta ancora parzialmente vacante. Le aspettative della vigilia, però, sono state rispettate, anzi superate. Nonostante i poco più di 5.500 abbonati, il popolo granata ha scelto di riempire in massa i seggiolini dell’Olimpico Grande Torino, superando il dato della prima sfida casalinga contro la Lazio di 16.530 presenti. Un messaggio chiaro, a Juric e alla squadra: «Continuate così, a vincere e divertire».