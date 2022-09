Toro davanti alla Juve per due campionati di fila alla 5ª: non accadeva da 43 anni!

TORINO - Non accadeva da 43 anni: la svolta targata Juric - tecnico ora alle prese con la polmonite - si riflette anche in un dato che inorgoglisce il tifoso del Toro. Come già nel passato campionato dopo 5 giornate, così in questo i granata hanno messo dietro la Juve. Migliorando decisamente la classifica: se nel 2020-21 il Torino aveva 7 punti contro i 5 dei bianconeri, in questa grazie a tre successi e un pari (una sola sconfitta, a Bergamo contro l’Atalanta) è salito a quota 10 con la Juve che insegue di una lunghezza. Non sarà facile mantenere il trend anche dopo il prossimo turno, visto che il Toro sarà a Milano per affrontare l’Inter (9 i punti dei nerazzurri) e che la Juve riceverà la Salernitana. Per quanto fatto vedere fin qui la possibilità di un colpaccio a San Siro è però sì difficile, ma affatto impossibile a realizzarsi. Il valore tecnico dell’Inter è decisamente superiore a quello dei granata, i quali però stanno procedendo da squadra, con un’unità di intenti e una compattezza da prima della classe.