Torino, da Ilkhan a Pellegri la gioventù è dorata

TORINO - Bello e vincente, il Torino di Ivan Juric. Al netto di Vlasic, in copertina per il gol che ha deciso la sfida contro il Lecce, le risposte positive sono arrivate anche dai più giovani schierati in campo dal tecnico croato e da Paro, che lo ha sostituito in panchina: in primis Pietro Pellegri, che ha sfruttato la chance dal primo minuto al posto di Sanabria e non ha fatto rimpiangere il centravanti paraguaiano. Il classe 2001, per la prima volta in campo dall’inizio in questa stagione, è stato protagonista di una partita fisica, caratterizzata per lunghi tratti dai duelli (in cui spesso ha avuto la meglio) con Baschirotto. Dal punto di vista tecnico, invece, Pellegri è riuscito a duettare bene con Radonjic e Vlasic, sfiorando anche il gol nel primo tempo con un destro da posizione defilata disinnescato da Falcone. Quando, invece, è riuscito a segnare nel secondo tempo – battendo il portiere in uscita con un tiro rasoterra – ha trovato la bandierina dell’assistente a segnalare il fuorigioco. Una prestazione positiva, comunque, per l’attaccante su cui il Toro ha deciso di puntare acquistandolo a titolo definitivo dal Monaco (da cui era in prestito da gennaio) e alternandolo con Sanabria già dal precampionato. Oltre a una regolarità dal punto di vista fisico dopo anni caratterizzati dagli infortuni, adesso Pellegri dovrà dimostrare di poter garantire anche quella realizzativa. Su di lui, oltre a quelle granata, ci sono anche le aspettative azzurre di Roberto Mancini, che già in passato lo ha coinvolto negli stage della Nazionale. In vista della sfida di sabato pomeriggio contro l’Inter, l’impressione è che Sanabria (in campo nel finale contro il Lecce, in tempo per servire l’assist a Vojvoda che ha trovato Falcone a respingere con i piedi) possa riprendersi il posto al centro dell’attacco. Dalla sua, Pellegri cercherà di farsi trovare pronto per lasciare il segno a partita in corso.