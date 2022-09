Inter-Torino, i convocati granata: Singo torna a disposizione

TORINO - Sono 24 i convocati di Ivan Juric per la trasferta di San Siro dove il tecnico del Torino, ancora convalescente dopo la polmonite, nel match contro l'Inter (in programma oggi, sabato 10 settembre alle ore 18) sarà nuovamente sostituito in panchina da Matteo Paro. Il vice allenatore granata dovrà fare a meno di Miranchuk e Ricci, mentre torna in lista Singo per la sfida del 'Meazza' in cui il Toro cercherà altri punti preziosi per continuare a sognare nel suo sorprendente avvio di stagione.