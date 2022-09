“Toro, basta gol nei finali!”. E oggi il confronto al Filadelfia

Sconfitta salutare o battuta d’arresto destinata ad avere strascichi? La risposta si avrà fin dalla prova interna di sabato contro il Sassuolo, detto che per come è maturato il ko di Milano la sensazione è che questo Toro possa sfruttare il gol di Brozovic per imparare e migliorare. La prestazione complessiva di sabato - pur giudicata tenendo conto della poca cattiveria sotto porta (quella di Handanovic) e degli errori commessi sulla rete incassata (Zima perde palla, il croato beffa Ilkhan e Milinkovic rimane a metà strada) - resta comunque positiva.

E così, oggi alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Juric (la seduta sarà probabilmente ancora diretta da Paro per gli strascichi della polmonite che ha afflitto il croato), i granata lavoreranno per radicare gli aspetti che funzionano, e insisteranno su quanto va corretto per allegare a buone prestazioni risultati che in dote portino punti. Uno degli aspetti centrali rimane la fragilità nei minuti finali delle gare. Rimane perché il punto era già emerso più volte nel corso del passato campionato. Nel quale, come da tabella a corredo, il Torino ha sperperato la bellezza di 14 punti a causa di reti subite dal 35’ della ripresa in poi. Una variabile chiara in primis a Juric e Paro, tanto che il vice del tecnico croato proprio su questo ha insistito, nel commentare la sfida contro l’Inter: «Contro le grandi non possiamo concederci mezza disattenzione dal primo all’ultimo minuto di gioco - le parole dell’ex centrocampista astigiano -: hanno elementi in grado di risolvere con una giocata, esattamente come è successo (grazie all’imbeccata di Barella finalizzata da Brozovic, ndr). Dobbiamo imparare a gestire meglio queste situazioni». Quindi il rimando all’annata 2020-21: «Già la stagione scorsa, oltretutto, avevamo preso troppi gol e perso troppi punti nei finali di gara. Si diventa forti quando si porta a casa un pari anche in partite così - l’aggiunta di Paro -: dobbiamo crescere per arrivare a gestire ogni dettaglio per tutta la durata di un incontro. E poi dobbiamo imparare a buttarla dentro». Quest’ultimo è discorso differente, ma in un certo modo legato. Se il Toro avesse concretizzato una tra le molte occasioni avute, il gol di Brozovic avrebbe potuto accorciare la distanza o al più portare al pari nerazzurro. Toro, quanti rimpianti. Inter, bene solo il risultato