Torino, Lukic tratta il rinnovo dopo l’ammutinamento: “Grato però…”

Ordunque, il mattino prima di Monza-Torino da questo ragazzo così, professionista esemplare, Juric ricevette una telefonata, come dire, pazzesca: «Mister, mi scusi, ma non me la sento più. Così non si può andare avanti. Lei sa tutto, sa quanto la stimo e la seguo, quanto le sono grato. E sa che adoro stare con questi compagni. Difatti voi non c’entrate nulla, anzi. Ma non sono più sereno. Forse è meglio che non conti su di me per domani». Ammutinamento. Non convocato. Fascia da capitano gettata un secondo dopo nel fuoco. Pazzesco, sì.



Monza-Torino, il giorno dopo: Juric in conferenza. Un allenatore finto avrebbe sparato a zero e basta su Sasa: e chi avrebbe potuto dargli torto, non conoscendo le varie facce (e non solo la facciata) della verità? Ma Ivan non è un uomo superficiale e non ha timori: «È qui da 6 anni ed è un pezzo di pane. La domanda è cosa lo abbia portato a compiere un gesto del genere, così grave, brutto, clamoroso. In 6 anni non aveva mai creato mezzo problema. Questa, comunque, non è una questione di mia competenza. È un problema che deve risolvere la società, è una faccenda tra Sasa e il club. In ogni caso, io sarò sempre pronto a perdonarlo». Ma allora che cosa sapeva Ivan? Lukic si era sfogato tante volte: e non solo in famiglia («pure i compagni sanno tutto e sono dalla mia parte, adesso basta, è solo una mancanza di rispetto, si è superato il limite» e via dicendo). Era dalla primavera che attendeva quanto promesso: il rinnovo contrattuale. Ogni volta un rinvio. Oppure offerte impresentabili, rispetto alle leggi del mercato e a quanto preannunciato e meritato. Non ne poteva più. Perse la testa, sfinito, sfiancato da parole, parole, parole. Sbagliò, però: senza se e senza ma, come nei modi dire. Reazione in ogni caso non accettabile. Poi chiese scusa. Il caso rientrò. Non è più capitano: ovviamente. Ma è sempre al centro di tutto. Ed è una pepita d’oro. Però col contratto già in scadenza nel ‘24: anche la società non può più scherzare. «Il mio è stato un litigio come tra due fidanzati. Io al club sono grato. E qui sto benissimo. A Torino e nel Toro. Io lo amo il Toro. Do il massimo, è la mia priorità. Starei qui anche altri 4 o 5 anni, volentierissimo»: sono parole che ripete da qualche settimana a chi gli chiede conto. Amici, confidenti. Ieri, tra le colline astigiane con genitori, sorella e zii, ha trascorso una giornata immerso nel verde o a mollo in piscina. Nell’hotel boutique Villa Nonna Cicci, a Cisterna. In compagnia dell’imprenditore Mimmo Caruso, diventato amico di decine e decine giocatori (nonché socio di Cannavacciuolo) in 15 anni per il suo lavoro nei settori dell’arredamento di lusso e del turismo enogastronomico. E per l’aiuto che dà (a maggior ragione) nei momenti difficili: per questo al collo indossa una collana che gli ha regalato Vojvoda per gratitudine. Lukic gli ha chiesto di postare una foto sui social: con la scritta che leggete nella fotografia. I suoi procuratori hanno già ricominciato a trattare con il Torino il rinnovo. Nel mondo dorato e imparagonabile del calcio per noi comuni mortali, Lukic, ancor oggi, è uno dei granata che guadagna in assoluto di meno, 750 mila euro. Volete crederci? Un terzo di quanto prendeva Zaza, tanto per dire. No comment. Questione di equità e di equilibri nello spogliatoio, su. Mentre le leggi del mercato prendono a colpi di scalpello obiettivi così a rischio. Non hanno imparato la lezione, nel Toro? Gli agenti di Lukic hanno chiesto un rinnovo a 1,8 milioni netti: il club è salito a 1,5 e nei prossimi giorni le parti riprenderanno a trattare. L’accordo è vicino, potenzialmente. Ma poteva e doveva essere evitato, quel pandemonio.