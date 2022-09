Torino, Linetty sta bene: sabato con il Sassuolo ci sarà

TORINO - Il ritorno al Filadelfia di Juric è stata per il tecnico croato l’occasione (anche) per fare la conta degli effettivi a disposizione nell’ultima settimana prima della sosta che cederà il palcoscenico alle Nazionali. Il Torino sabato sera affronterà il Sassuolo davanti al pubblico amico e, ancora una volta, dovrà fare i conti con la scarsità o con la totale mancanza di alternative in alcuni reparti dello scacchiere. La situazione più preoccupante, da diversi giorni a questa parte, riguarda la zona nevralgica del campo , dove l’assenza di Ricci rende pressoché obbligate le scelte dello staff tecnico. Il centrocampista toscano è alle prese con l’interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra patito ormai due settimane fa nel corso del riscaldamento prima della sfida all’Atalanta e spera di essere nuovamente a disposizione per la ripresa del campionato, a ottobre, che per i granata coinciderà con l’esigente trasferta a Napoli . L’assenza dell’ex Empoli, ancora alle prese con le terapie del caso, disegna uno scenario in cui le alternative agli stakanovisti Lukic e Linetty si limitano a elementi molto giovani o, comunque, con poca esperienza ai massimi livelli: nella doppia casistica rientrano tanto Adopo e Garbett quanto l’appena diciottenne Ilkhan.

Nessun dubbio

E proprio i ritmi serrati di questo avvio di stagione, sabato a San Siro contro l’Inter, hanno indotto Linetty a richiamare l’attenzione di Paro nel momento in cui ha sentito un piccolo fastidio al flessore: il polacco però si è fermato in tempo e la sua presenza non risulta in dubbio per il confronto con i neroverdi di Dionisi, avversario da aggredire anche per sfruttarne il momento di difficoltà in termini di risultati. Chi è più avanti rispetto a Ricci nelle tappe verso il pieno reintegro in gruppo, invece, è Miranchuk, ai box fin dalla prima giornata di campionato giocata a Monza. Il russo, concluse le terapie in seguito alla lesione al bicipite femorale della coscia destra, ieri alla ripresa della preparazione al Filadelfia ha svolto un programma differenziato: se non figurerà tra i convocati per la gara di sabato, sarà a piena disposizione per il Napoli il primo ottobre. Rientrato anche l’allarme intorno a capitan Rodriguez, condizionato da un leggero affaticamento nel finale a San Siro: anche lui per la partita di sabato sera ci sarà.