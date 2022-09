Torino, Miranchuk sabato spera nella panchina

TORINO - Per rivedere Samuele Ricci bisognerà aspettare ancora un po': il centrocampista ex Empoli tornerà a disposizione di Ivan Juric dopo la sosta per le nazionali. Per Aleksey Miranchuk, invece, si respira un pizzico di ottimismo in più. Già, perché lunedì il trequartista russo ha iniziato ad allenarsi a parte, accelerando il processo che potrebbe portarlo ad essere convocato già per la sfida di sabato contro il Sassuolo. Il pallone, adesso, è tornato protagonista dei suoi allenamenti e la speranza di Juric è quella di farlo sedere in panchina coi neroverdi: fisicamente Miranchuk sta meglio e ormai la lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra è alle spalle.