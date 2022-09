Torino-Sassuolo, Juric: "A casa ho sofferto parecchio. Loro sono fortissimi"

TORINO - Dopo il ko nel finale contro l'Inter, il Torino ospita nel settimo turno il Sassuolo. All'Olimpico è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con i tifosi granata pronti a spingere i propri beniamini verso la quarta vittoria stagionale. Nonostante l'ottima prestazione fornita al Meazza contro i nerazzurri, i ragazzi di Juric - nell'occasione in panchina c'era il secondo Matteo Paro - sono tornati a casa con zero punti ma consapevoli della propria forza. Di fronte domani alle 20.45 ci sarà un Sassuolo partito con il freno a mano tirato. In sei turni i neroverdi di Alessio Dionisi hanno conquistato una sola vittoria, quella in casa per 1-0 contro il Lecce. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico croato del Torino Ivan Juric, che ha superato la polmonite che lo ha tenuto fuori per le gare contro Lecce e Inter, ha presentato così la sfida contro gli emiliani.