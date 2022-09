Toro, c’è Juric da blindare! Oltre a Vagnati serve chiarezza sul tecnico

TORINO - Il Toro deve accelerare verso il futuro per garantirsi il presente. Perché soltanto con una società solida che possa lavorare in tranquillità si possono consolidare le basi. Per prima cosa, va risolta la posizione di Davide Vagnati, il responsabile dell’area tecnica che svolge anche le funzioni di direttore sportivo visto che si occupa di mercato. Il dirigente - questo va sottolineato - ha lavorato in condizioni non semplici visto che ha sempre dovuto convivere con la ristrettezza economica gestionale. Vendere per comprare. E poi contenere il prezzo d’acquisto. Nonostante questo, è riuscito a piazzare colpi di mercato interessanti e anche i prestiti con diritto di riscatto non esercitato sono le conseguenze della poca liquidità a disposizione, come del resto hanno quasi tutte le società del nostro campionato. Praet, per esempio: si poteva chiudere a 8-9 milioni e invece si è aspettato l’ultimo giorno utile per affondare. Se Vagnati avesse avuto la disponibilità economica subito, probabilmente il belga sarebbe un giocatore di Juric. Per non parlare di Mandragora, poi, visto che per Pobega e Belotti non c’era nulla da fare e Brekalo ha scelto diversamente (pentendosene).

Questo per sottolineare le difficoltà incontrate da Vagnati, che, quindi, merita di essere confermato per proseguire il discorso intrapreso in questo mercato, nel quale sono stati acquistati diversi giovani e presi i big con il diritto di riscatto. Niente più prestiti a perdere, dunque. Cairo, quindi, dovrà decidere al più presto il futuro del dirigente per non perdere tempo. Oltretutto, il dirigente granata starebbe facendo un giro d’orizzonte per capire se in giro c’è una prima punta che possa fare al caso del Toro. Sanabria e Pellegri - liofilizzado il discorso - hanno due mesi di tempo per segnare qualche gol e tenersi aperte le porte del Torino. Perché il problema si sta ingigantendo. Senza reti la squadra non può andare da nessuna parte e questo lo hanno capito tutti. Per Pellegri sono stati investiti 5 milioni e Juric solo una volta lo ha fatto partire dall’inizio, addirittura contro il Sassuolo ha preferito Seck (un trequartista) alle punte. Perché? Di sicuro, una mossa che a livello psicologico avrà sgonfiato come una gomma bucata il morale dei due giocatori. Il Toro ha dato loro ancora un po’ di tempo anche perché gennaio è lontano. Prima ci sarà la lunga pausa per il Mondiale e, quindi, con il campionato fermo ci sarà la possibilità di valutare la situazione con estrema calma. Vagnati, nel frattempo, si sta guardando attorno, soprattutto in Italia. La partenza di Belotti, che tra l’altro a Roma non ha il posto da titolare e sta incontrando diverse difficoltà, ha ingigantito il problema. Probabilmente il Gallo ha capito l’errore, visto che è stato scartato da Mancini, mentre al Toro giocava sempre ed era preso in considerazione dal ct. Insomma, in questa situazione hanno sbagliato un po’ tutti. Il Toro a non cercare il sostituto di Belotti e il Gallo ad andarsene. Torino, c'è da sciogliere il nodo Lukic