Toro: mai un rosso

TORINO - Sedici cartellini gialli e nessuno rosso. Per rendere l’idea l’Atalanta che più di ogni altra ha ricevuto ammonizioni e a quota 25, mentre per espulsioni comanda la Juve con tre: Cuadrado, Di Maria e per doppia sanzione Milik, questi i bianconeri che hanno chiuso una gara in anticipo (l’argentino, nell’ultimo turno, ha rifilato una gomitata all’ex granata Izzo che gli costerà due giornate di stop). Nel Toro nessuno è invece fin qui sfilato via in anticipo per un cartellino rosso, e non è la difesa il reparto che ha subito più gialli. Le 16 sanzioni sono così distribuite: 4 alla difesa, 10 al centrocampo e 2 all’attacco. Il più ammonito è Buongiorno con 3 cartellini ricevuti, seguono Singo, Aina e Linetty con 2, mentre uno a testa, di giallo, è stato sventolato all’indirizzo di Schuurs, Lukic, Ilkhan, Vlasic, Lazaro, Adopo e Sanabria. Come il Toro, anche Atalanta, Verona, Samp, Lecce, Monza, Napoli, Inter e Roma non hanno mai subito un rosso.