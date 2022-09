Torino, Juric sorprende il Napoli con la carta russa. Ancora out Ricci

TORINO - La carta russa per risolvere il problema del gol: il Toro crea tanto, ma segna poco. “Miranchuk potrebbe anche ripartire da titolare, è una delle opzioni. Non gioca dalla prima giornata contro il Monza”, quando segnò il primo gol nella vittoria del Toro per 2 a 1, “ma nelle ultime due settimane durante la sosta si è allenato bene senza problemi”, dice Juric alla viglia del Napoli. “Miranchuk deve trovare sempre maggior sintonia con Sanabria, è bravo come nessun altro in rosa nel giocare la palla negli spazi stretti, i due devono trovare un’intesa sempre migliore. Vediamo: devo ancora decidere”. Potrebbe giocarsi la carta russa, insomma, il Toro, contro la squadra leader del campionato, “che gioca un calcio bellissimo, dopo un mercato che è stato assolutamente un capolavoro per loro. Dovremo uscire dal campo con i punti, dobbiamo giocare al massimo della nostra intensità ed essere più furbi nei finali di partita. Maggiore malizia, giocar bene e portare punti a casa. Ecco cosa chiedo al mio Toro”.