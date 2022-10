Torino, la situazione degli esterni: Juric aspetta Vojvoda

TORINO - Il materiale è tanto, la produttività scarsa: dopo la fine del mercato terminato il primo settembre Juric si è ritrovato in dote con ben cinque esterni di centrocampo. Tre ereditati dallo scorso campionato, due ricevuti nel corso dell’estate. Unica la partenza, quella di Ansaldi che a 36 anni e dopo cinque stagioni molto positive nel Toro è passato al Parma. I volti nuovi sono quelli di Bayeye, pescato in Serie C nel Catanzaro, e dell’austriaco Lazaro, ex Benfica di proprietà dell’Inter, preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. A questi si aggiungono i confermati, a partire da Aina che ha strappato la fiducia di Juric dopo una stagione altalenante. Buono l’avvio, pessima la fase centrale coincisa con il rientro dalla Coppa d’Africa, nuovamente positiva in coda. In rosa, nonostante qualche sondaggio sul mercato, è rimasto Singo, che, come si legge a pagina 12, dopo un avvio di carriera scintillante e una valutazione del cartellino conseguentemente schizzata in alto si è assestato, salvo poi addirittura regredire. Gli avversari ne hanno preso le misure in proiezione offensiva, mentre di miglioramenti in fase difensiva non ce ne sono stati.

La situazione Vojvoda E il gruppo si completa con quella che in questa prima parte di campionato è l’unica, autentica nota lieta attenendosi alle corsie di centrocampo: Vojvoda. Il problema sono le non perfette condizioni fisiche del kosovaro, che per problemi muscolari ha anche dovuto rinunciare anche all’ultima convocazione con la nazionale. Tra un guaio e l’altro - aveva saltato pure la trasferta di Monza per noie muscolari - Vojvoda ha potuto prendere parte soltanto a quattro delle otto partite disputate fin qui dai granata: per di più, contro Cremonese e Atalanta è subentrato ad Aina. In definitiva, Juric ha potuto utilizzare appieno l’ex dello Standard Liegi in appena due partite su otto. E l’assenza dell’esterno, che nel Toro è sbocciato da quando l’allenatore croato lo ha spostato a sinistra, si è fatta sentire. Lazaro fin qui è andato a corrente alternata. Il peggio l’ha comunque concentrato a Bergamo, per il resto ha offerto un discreto contributo, anche buono con il Lecce. Con, per di più, il rimpianto di quel gol che gli è stato annullato contro il Sassuolo e che avrebbe potuto indirizzare ben diversamente una gara molto bloccata. In versione rientro dalla Coppa d’Africa è Aina. Tante le chance avute dal nigeriano, nelle sue ormai 100 partite in granata (90 in Serie A, 7 in Coppa Italia e 3 nei preliminari di Europa League): qualcuna è stata sfruttata, ma per lo più il laterale ha deluso le attese. Spesso svagato nella lettura delle situazioni difensive, ha un’altissima percentuale di errore al cross quando si spinge in avanti.