Torino: Juric salta solo l'Empoli

TORINO - Niente Empoli, ma nel derby Ivan Juric ci sarà. Il giudice sportivo, infatti, gli ha inflitto solo una giornata di squalifica e 5.000 euro di multa per aver contestato platealmente, poco prima della mezz'ora della ripresa, l’operato dell’arbitro Massimi con espressioni irrispettose, trattenuto in seguito da alcuni suoi collaboratori in occasione di Napoli-Torino. Pericolo scampato, dunque, però il Toro aggrappandosi a quello che successe in Roma-Atalanta, quando l’arbitro Chiffi espulse Mourinho per proteste plateali dopo essere entrato in campo. Anche per lui arrivò una giornata di squalifica, che il tecnico ha scontato nella partita, vinta dai giallorossi, contro l’Inter dove lo Special One seguì l’incontro dal pullman della squadra. Ecco perché il club granata era convinto che sarebbe arrivata una sola giornata e non due, come molti ipotizzavano. In questo periodo il giudice, nell’emettere le sentenze, è meno severo del passato. Avere Juric nella partita più attesa dell’anno da parte dei tifosi granata è un valore aggiunto perché si sa quanto sia importante la carica dell’allenatore croato. Contro l’Empoli, domenica alle ore 12.30, ci sarà il vice, Paro, in una partita che i granata devono vincere a tutti i costi per (ri)dare un significato al loro campionato, diventato, dopo una partenza sprint, assai problematico con tre sconfitte consecutive e quattro nelle ultime cinque. Insomma, c’è bisogno di una svolta per non scivolare nel dimenticatoio.