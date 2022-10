Torino, con l'Empoli all'attacco. E il derby con la Juve dietro l'angolo

TORINO - Con l'Empoli senza paura. E con un obbligo: vincere. Dopo 4 sconfitte in 5 match, il Torino deve invertire la rotta, prima del derby con la Juventus. Battere i toscani è un obbligo per non innescare la parola crisi. Ne parliamo con Alessandro Baretti dalla redazione: «Il Toro deve cercare di finalizzare la gran mole di gioco che produce. Tonny Sanabria ha ritrovato il gol a Napoli e Pietro Pellegri ha recuperato dal guaio alla coscia. Il giovane sarà così un'arma in più per i granata che possono contare sulla verve di Radonjic e Vlasic». A centrocampo la squadra è parsa in sofferenza: «Torna Samuele Ricci ma avrà un minutaggio limitato, sempre che vada in panchina. Anche per Vojvoda un recupero graduale».