Torino, tutti disponibili: mai successo finora

TORINO - È necessario toccare ferro, visto come è iniziata la stagione sotto questo punto di vista, ma domenica contro l’Empoli Ivan Juric potrebbe avere per la prima volta tutti i giocatori a disposizione. Dall’ammutinamento di Lukic prima del Monza alla lunga assenza di Miranchuk e poi Ricci , senza citare gli stop più brevi di altri elementi, mai il tecnico del Toro ha avuto il cosiddetto imbarazzo della scelta. Dopo Pellegri e Seck, rientrati in gruppo qualche giorno fa, ieri è stato il turno di Ricci e Vojovda , sui quali lo staff medico ha sciolto le ultime riserve.

La sensazione è che Juric deciderà di mandarli in panchina, anche perché nei suoi ragionamenti deve anche tenere conto che sabato 15 c’è il derby con la Juve, ma di sicuro sapere di avere delle alternative di livello dopo un periodo molto sofferto (anche nei risultati: tre sconfitte nelle ultime tre partite, quattro nelle ultime cinque) fa tirare un bel sospiro di sollievo al croato. L’unico dubbio sarà legato alla difesa, dove, al solito, saranno in tre per due maglie, considerato che Rodriguez pare intoccabile: Buongiorno, Djidji e Schuurs. Ma attenzione anche a Zima, che durante gli allenamenti al Filadelfia è apparso in crescita.