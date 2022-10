Al Grande Torino duemila piccoli cuori granata

TORINO - L'ultima volta risale a due anni e mezzo fa. Erano i tempi prima del Covid : parliamo di febbraio 2020, nella serata del debutto di Moreno Longo sulla panchina del Toro. Appena arrivato per sostituire Walter Mazzarri - che terminò la sua avventura in granata con la clamorosa sconfitta contro il Lecce per 4-0 - il suo esordio contro la Sampdoria datato 8 febbraio venne preceduto dalla sfilata delle Academy granata. Teodoro Coppola e Andrea Fabbrini guidarono i bambini in campo prima del match e successivamente si spostarono prevalentemente nei Distinti. Domani torna questa dolce abitudine, che farà felici tantissimi ragazzi (circa 2.000) provenienti da tutta Italia, ma anche dall'estero. Il loro momento scatterà a partire dalle ore 11, dopodiché si siederanno tutti in Curva Primavera per riempire quel settore del Grande Torino.

Questa sfilata era attesa da tanto tempo e serve al Toro per riavvicinarsi ai giovani, ma anche per rinsaldare il legame col territorio piemontese, visto e considerato che gran parte dei club affiliati proviene da varie province limitrofe. In più, i ragazzi agevoleranno il riempimento dello stadio, ben lontano dal tutto esaurito: l'entusiasmo di agosto è in fase calante e verrà ravvivato dal derby contro la Juventus di sabato prossimo, come sempre la sfida più attesa della stagione. Tantissime le Academy granata che prenderanno parte alla sfilata di domani, durante il pre-partita della sfida contro l’Empoli: Academy Torino Rondissone, Accademia Granata, Accademia Sovico, Asd Benese, Asd Brothers Napoli, Asd Lyon Montalbano, Asd Olmi, Asd Pozzomaggiore, Belpasso Catania, Boves Mdg, Briga Novarese, Canadà Vercelli, Candiolo, Casteldaccia, Csf Carmagnola, Cumiana Calcio, Dresano, Sportul Chisinau (Moldavia), Fornacette Casarosa, Gravellona San Pietro, Libertas San Bartolomeo, Livorno Ferraris, Morevilla, New Country, Nuova Città di Gela, Olimpia Solero, Oratorio Cavadigidue, OratoryYouths (Malta), Orsa Promosport, Pianezza Calcio, Polisportiva Lamezia, Polisportiva Vallecrosia, Pro Vives, Progetto Uomo Canosa, Quartieri Riuniti Porto Torres, Quincinetto-Tavagnasco, Real Palomonte, River Plaine, San Luigi Visconti, San Zeno Verona, Santena, Santostefanese, Sporting Club Livigno, Sporting Club Nipa, Sporting Orbassano, Sz United (Inghilterra), Team Crociati Parma, Torre Pellice, Torrita, Pescia, Viikingit (Finlandia), Virtus Foligno, Virtus Padova, Vis Aurelia, Vittoria e Voluntas Suna. Formazioni dilettantistiche provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tutte legate da un gemellaggio col Toro, che tanti bambini potranno vedere dal vivo, assaggiando l’emozione di godersi Vlasic e compagni nella cornice del Grande Torino.