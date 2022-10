Toro, un’adunata per il cambiamento

TORINO - Si va oltre i risultati, oltre alla classifica, oltre a una buona o deludente prestazione. Oggi esisterà soltanto il Toro. Dopo la sfida delle 12.30 contro l’Empoli , sarà il momento dei tifosi. Saranno mobilitate 500 persone per gli Stati Generali Granata . Un momento di confronto, di dialogo, di problemi da far emergere e di soluzioni da trovare. Non un simposio, ma un’occasione per individuare una nuova strada per il futuro del club e della sua gente. Il bene supremo del Toro è al primo posto. Lo slogan lanciato per gli Stati Generali è il seguente: "Eravamo un popolo unito, invidiato dai tifosi di tutta Europa. Torniamo ad esserlo!". Non sarà una crociata anti-Cairo e nemmeno un moto di insurrezione nei confronti dell’attuale dirigenza, ma un ritrovo per ristabilire un equilibrio perso nel corso del tempo. Ne parla Domenico Beccaria , uno dei promotori dell’evento: "L’iniziativa è nata a luglio, subito dopo l’orrendo spettacolo offerto in Austria dal ds Davide Vagnati e dal tecnico Ivan Juric. Uno scambio di opinioni che ci ha fatto riflettere e che ci ha permesso di darci la scossa per reagire, per volere un Toro differente, un club che possa da subito esprimere valori diversi". L’invito è rivolto a tutti, nessuno escluso. Beccaria conferma: "Ogni tifoso granata di buona volontà è invitato, ogni persona può alzare la mano ed esprimere liberamente la propria opinione. Chi verrà con un atteggiamento costruttivo dopo Torino-Empoli sarà il benvenuto, a prescindere da come la pensi sull’attuale società".

Toro, riaprire il cortile del Filadelfia

Gli Stati Generali racchiudono tutte le anime del tifo. Con una missione unitaria: spingere, in prima battuta, per la riapertura del cortile del Filadelfia. Un luogo sacro per il mondo Toro, ma ancora chiuso al pubblico. Beccaria spiega: "Spingeremo su questo fronte e ci batteremo per raggiungere questo risultato, abbiamo la necessità che il Filadelfia possa diventare il luogo dei tifosi, della gente attaccata ai colori granata. Ne parleremo agli Stati Generali: sarà un momento in cui andremo al nocciolo di tante questioni, cercando di proporre soluzioni ai tanti nodi che riguardano da vicino il Toro di oggi".

Si inizierà con una parte introduttiva, poi verranno analizzati gli esiti del questionario preventivo somministrato agli invitati. L’analisi dei problemi andrà fino in fondo. Le anime coinvolte nel dibattito saranno cinque: l'Associazione Memoria Storica Granata, l'Associazione ToroMio, l'Associazione Unione Club Granata, il Comitato Difesa Toro e i Resistenti Granata 1906. L’appello di Beccaria sgombra il campo da ogni equivoco: "Tutti gli invitati, o meglio tutti coloro che hanno accettato l’invito e che si presenteranno oggi a Pianezza, sono importantissimi. Non ci servono personalità di spicco: chi c’è ha la possibilità di far valere la propria parola. Chi viene deve avere lo spirito di aggiungere qualcosa per il Toro, che dobbiamo onorare. Al termine del dibattito tireremo le somme e cercheremo di trovare un modo per andare avanti, ma trovando una direzione diversa da questa".

Il Filadelfia è il cuore del dibattito, ma anche il Robaldo sarà al centro del discorso. Gli argomenti sviscerati poco avranno a che vedere con le questioni di campo, ritenute secondarie rispetto ai temi riguardanti la storia granata e i suoi valori. Naufragati definitivamente - secondo gli organizzatori dell’evento - dopo la lite furibonda in mondovisione fra Vagnati e Juric. Non tanto per la teatralità del litigio e del fatto che sia circolato in tutta Europa, ma per il mancato intervento della società, che ha lasciato che le acque si calmassero da sole senza prendere provvedimenti. Ovviamente nel calderone finirà la distanza fra il club e i suoi tifosi: il clamoroso flop della campagna abbonamenti parla chiaro ed è solo l’ultima manifestazione di scollamento da parte della gente. Se ne parlerà oggi, in maniera costruttiva. Gli Stati Generali, sul solco della Rivoluzione francese, hanno esattamente questo scopo.